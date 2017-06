Popster Ariana Grande verrast gewonde fans: "Dit betekent zoveel voor ons"

Iedereen die aan de pil is, heeft ‘m ook echt wel een keertje doorgeslikt. Handig als je op vakantie geen gedoe wilt hebben. Daar is al tijden discussie over: wat zijn de gevolgen van het doorslikken van de pil?

De een is ervan overtuigd dat je de pil prima door kunt slikken, maar de ander vindt echt dat je beter elke maand ongesteld kunt worden. Dr. Seth Rankin van The London Doctors Clinic vertelde aan Cosmopolitan hoe hij daarover denkt.

Hormonen

Interessant is meteen dat deze dokter zegt dat het effect van de pil maar 24 uur lang duurt. Het is dus niet zo dat je hoe langer je de pil slikt, hoe meer hormonen je in je lichaam hebt. Je lichaam breekt de hormonen dagelijks af en daarom moet je ook elke dag een pil slikken. Ook er is al enige tijd discussie over het feit dat je baarmoederslijmvlies dikker wordt als je de menstruatie overslaat en je daardoor een heftigere menstruatie hebt. Dat is niet zo simpel. Er is geen bewijs dat het aantal pillen dat je hebt geslikt invloed heeft op je menstruatie.

Huid

Het doorslikken van de pil heeft zelfs een positief effect. De pil wordt ook vaak voorgeschreven als middel tegen acne. Oestrogeen in de pil stimuleert de productie van hyaluronzuur, wat de huid soepel en zacht houdt. Onderzoek onder 625 vrouwen die 4 strips van de pil doorslikten wees uit dat deze vrouwen na die periode minder huidproblemen hadden. Je hoeft je ook geen zorgen te maken over je humeur. Juist in de pilvrije week hebben veel vrouwen last van hormoonschommelingen en dus meer bijwerkingen, dus als je de pil door blijft slikken heb je daar geen last van.

Veilig

De belangrijkste vraag is natuurlijk of het wel veilig is om de pil door te slikken. De pil heeft altijd het risico, of je ‘m nou doorslikt of niet, om bloedpropjes te ontwikkelen. Daardoor kun je trombose krijgen die in je longen of hersenen terecht komen. Het zou niet zo zijn dat wanneer je de pil langer doorslikt, je ook meer kans hebt op bloedpropjes. Volgens onderzoek is er niet meer risico als je meerdere strips achter elkaar gebruikt zonder pauze. Toch zijn er ook organisaties die waarschuwen voor het doorslikken van de pil. De reden: je hebt een grotere kans op tussentijdse bloedingen en bijwerkingen als een opgeblazen gevoel. Maar gevaarlijk is het dus niet.

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock.