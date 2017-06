Ariana Grande troost huilend meisje tijdens benefietconcert

Helemaal tot rust komen én lekker actief kunnen zijn. Dat klinkt als de perfecte zomervakantie, toch? In SalzburgerLand in Oostenrijk kan het allebei. Wij tippen vier bestemmingen waar je een onvergetelijke tijd zult hebben. En je kunt er nog een zomervakantie naartoe winnen ook!

Libelle samen met SalzburgerLand

Het zomerseizoen in SalzburgerLand heet niet voor niets ‘Almsommer’. Want tussen de bergen en op de knalgroene weides, geniet je van alles wat een zomervakantie in de Alpen zo bijzonder maakt. Prachtige natuur, indrukwekkende bergen, overheerlijk eten, koeien in de wei en af en toe een wandelaar die je passeert. De ultieme plek voor levensgenieters!

Saalfelden Leogang

In Saalfelden Leogang vind je alles in één: 400 kilometer wandelpaden, een mountainbikepark op WK-niveau, thema-wandelingen voor de kinderen, fijne hotels met heerlijk eten… Dit is de meest contrastrijke regio van de Alpen, waardoor er voor iedereen wel wat wils is!

Goldegg

Het fantastische plaatsje Goldegg is een echte parel in de natuur. Het heeft een schilderachtig kasteel, een heerlijk meer om te relaxen en ook de bergen zijn dichtbij. Op gastronomisch gebied is er ook van alles te beleven. Er zijn heerlijke lokale specialiteiten en ook het gebak wil je zeker uitproberen.

Tennengau

Wil je een lekkere en gezonde vakantie? Dan ga je naar Tennengau. Hier combineren ze lokale gerechten met een gezonde wandeling. Almkaas en berglam vormen de basisingrediënten voor talloze gerechten. De beste skiër ter wereld, Marchel Hirscher, woont al zijn hele leven in Tennengau en is dol op de vele sporten die er mogelijk zijn. “Kajakken over de Lemmer is heel gaaf, en ook voor wandelen en bergbeklimmen biedt onze regio vele mogelijkheden!”

Wagrain-Kleinarl

Hier ben je de hele dag actief. Al wandelend, klimmend, zip-linend en e-bikend verken je de regio Wagrain-Kleinarl. Je vindt er 140 kilometer bewegwijzerde wandelroutes, midden door de natuur. Dus voor elke type wandelaar is er wel wat wils!

Win een zomervakantie!

Helemaal enthousiast geworden en meteen zin in een vakantie in SalzburgerLand? Doe dan mee met de prijsvraag en win een van de tien heerlijke zomervakanties. Meedoen kan tot eind juni 2017.