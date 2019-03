Terug naar 2002: zo zag Arie Boomsma er 17 jaar geleden uit

We kennen Arie Boomsma als man met een baard, kort haar en – ja, het mag gezegd worden – een goed, gespierd lichaam. Maar dit was niet altijd zo. In 2002 zag de presentator en sportschooleigenaar er nog heel anders uit.

Arie brak in 2003 door als omroeper bij tv-zender Yorin. Daarna maakte hij programma’s als 40 dagen zonder seks en Ontopic. Maar in 2002 had hij ook al een rolletje te pakken. Zo was hij te zien in de scripted realityserie Finals van BNN, die draaide om leerlingen die eindexamen deden.

Advertentie

Arie Boomsma in 2002

Van die klus bij Finals kwamen we een foto tegen van Arie. Op de foto ligt hij met tegenspeelster Romy Roelofsen.

Inmiddels heeft Arie zijn eigen Romy gevonden.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Beeld en Geluid Beeld: ANP