Throwback Thursday: zó zag Arie Boomsma eruit als klein jochie

Zoals gewoonlijk op ‘throwback thursday’ is ook Arie Boomsma (44) in de oude fotoalbums gedoken en deelt vandaag een überschattige foto van zichzelf als klein jochie. Maar echt blij met z’n kapsel was-ie duidelijk niet.

“Ik gaf de kapper een plaatje van Ivan Drago, uit Rocky IV. De weken daarna ging ik als wandelende wc borstel door het leven. Mijn moeder besloot voortaan maar weer zelf mijn haren te knippen”, klinkt het onder überschattige foto van waarschijnlijk dik 30 jaar geleden. Het stekeltjeskapsel zoals hij op de jeugdfoto heeft is niet bepaald sexy, maar eerlijk is eerlijk: Arie kan véél hebben, met dat lieve koppie.

Kuiltje

Toch zien we van de hunk die hij nu is, nog niet veel terug op deze foto. Dat komt vooral door z’n kapsel, want voor de rest is hij niet heel veel veranderd. Daarnaast heeft nu ook een stoere baard, wat uiteraard veel verschil maakt. Maar dankzij het schattige kuiltje in z’n wang, kun je duidelijk zien dat dit een jonge versie van de televisiepresentator is.

Lookalike

Zijn volgers op Instagram moeten ook erg lachen om de oude jeugdfoto van Arie. “Aan je gezicht te zien was je niet happy with the haircut” en “Hilarisch! Dat waren echt gouden tijden met Rocky en Jean Claude van Damme”, klinkt het onder zijn foto. Ook vinden een paar van zijn fans hem op deze foto lijken op de jonge Martijn Krabbé. Als je snel kijkt, dan moeten we ze wel gelijk geven.

Bron: Instagram. Beeld: ANP