Ach gossie: Arie Boomsma deelt hele schattige jeugdfoto

Arie Boomsma kennen we natuurlijk allemaal als stoere, hippe presentator. Maar zo stoer als hij nu is, zo schattig was hij als klein mannetje. Op Instagram deelt hij een foto uit de oude doos.

“De badstofjaren. Toen ik op een muildier door straten trok”, schrijft de presentator bij de schattige Throwback Thursday-foto. Met een polo en badstofspencertje is hij in de tuin op een speelgoedpaard aan het spelen. Wat een schattig koppie!

Zoek de verschillen

Vorig jaar werd Arie op kerstavond voor de tweede keer papa, van zoontje Mozes. Heel af en toe deelt hij een kiekje van z’n zoontje op Instagram. Als je zijn jeugdfoto met die van Mozes vergelijkt, zie je heel wat gelijkenissen. Ze lijken op elkaar als twee druppels water! Ook dochtertje Bobby Jo (2) heeft wat weg van haar vader. En als je ziet hoe Arie zelf is opgedroogd, dan komt dat met die twee ook helemaal goed!

Dit bericht bekijken op Instagram 🐒 Een bericht gedeeld door Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) op 5 Mrt 2018 om 12:52 (PST)

