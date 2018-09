Arie Boomsma bedankt kraamhulp met lieve foto

Arie Boomsma deelt regelmatig lieve foto’s van zijn kinderen op zijn Instagramaccount. Bij de foto die hij vandaag deelt, plaatst hij een mooi verhaal om de kraamhulp eens flink in het zonnetje te zetten.

Rots in de branding

Op de foto is te zien hoe Arie met zijn op dat moment nét geboren dochtertje Bobby op de bank ligt. Hij schrijft bij de lieve foto: “Onze kraamverzorgende was een rots in de branding. Een grote, gezellige vrouw met een onuitputtelijke bron aan kennis van baby’s, bakeren, badderen, zorgen. Pas toen ze allang weer weg was, realiseerden we ons hoeveel we van haar geleerd hadden. Hoe fijn het was om zo’n stabiel persoon, iemand die wél gewoon weet wat ze doet, in huis te hebben.”

#bedanktkraamverzorgende

De presentator is niet de enige die deze week zijn kraamhulp in het zonnetje zet. Met de hashtag #bedanktkraamverzorgende delen vele bekende én onbekende vaders en moeders de mooiste foto’s en verhalen van hun kraamtijd. Het initiatief van deze actie komt van luiermerk Pampers. Zij willen met deze campagne alle kraamverzorgenden een steuntje in de rug geven. De werkdruk is hoog en er dreigt een tekort aan kraamverzorgenden.

Bron: Instagram Arie Boomsma. Beeld: ANP