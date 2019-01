Arie Boomsma pleit voor nog langer vaderschapsverlof

Fijn nieuws voor alle kersverse papa’s die in 2019 vader worden of net zijn geworden. Het vaderschapsverlof is namelijk verlengd van twee naar vijf dagen. Toch vindt presentator Arie Boomsma dat veel te weinig. Hij pleit dan ook voor nog langer verlof voor alle vaders.

In Telegraaf legt hij uit waarom.

Waardevol

Nadat Arie in 2016 voor het eerst vader werd van dochtertje Bobby Jo nam hij een maand vrij. “Ook voor vaders is het heel waardevol om er in de eerste weken na de geboorte bij te zijn”, zegt de presentator in Telegraaf. “Die momenten maak je maar één keer mee.”

Gelukkiger mens

Hij roept andere vaders op om zijn ‘voorbeeld’ te volgen. Al beseft de presentator wel dat hij de mazzel heeft om zijn eigen agenda in te delen en dat veel andere vaders of moeders met een kantoorbaan dat niet zomaar kunnen. En dát moet volgens hem veranderen, omdat het juist ook voor een bedrijf uiteindelijk positief uitpakt. “Een gelukkige werknemer werkt harder”, stelt Arie. “En een vader die meer vrije tijd met zijn kind krijgt, is een gelukkiger mens.” En zo is het maar net.

