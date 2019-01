Schattig: dochtertje Arie Boomsma is een echte Marie Kondo

Sinds de serie van Marie Kondo op Netflix staat, is Nederland massaal aan het opruimen geslagen. Ook in huize Boomsma is het virus toegeslagen.

Niet alleen Arie en zijn vrouw Romy zijn lekker bezig qua ‘ontspullen’: ook dochtertje Bobby helpt ijverig mee. Zelfs broertje Mozes moet het daarbij ontzien…

Advertentie

Even doorswipen voor de foto’s. Lief!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Een schoon en opgeruimd huis? Inventum Steelstofzuiger helpt ’n handje. Een lichte en handzame snoerloze stofzuiger met een HEPA 13 filter, dat zorgt voor minimale stofheruitstoot en een schone lucht.

Inventum Steelstofzuiger en kruimeldief in één van € 149,99 voor € 104,90 Bestel snel

Bron: Instagram. Beeld: ANP