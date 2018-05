Arie Boomsma is open over zijn verleden: 'Op mijn veertiende ben ik misbruikt'

Arie Boomsma lijkt alles voor elkaar te hebben: hij heeft een prachtige vrouw, twee prachtige kinderen en een succesvolle carrière. Maar hij draagt iets zwaars met zich mee.

Hij heeft in zijn verleden namelijk nare dingen meegemaakt. Daar doet hij nu een boekje over open. Aan de Volkskrant vertelt hij hoe het precies zit.

Me Too

Hij heeft in zijn carrière bij de televisie en in de modellenwereld veel dingen die te maken hebben met de #metoo-beweging meegemaakt. Zo is hem vaak gevraagd of hij ‘meer wilde’. Arie: ‘Zowel bij mannelijke als vrouwelijke castingdirectors heb ik het vaak meegemaakt dat ze probeerden verder te gaan dan ik wilde.” Hij heeft het nooit gedaan, en daarom zit hij er niet erg mee.

Vrienden

Toch is er wel iets wat al die jaren later nog wringt. Arie: “Wat me wel heeft dwarsgezeten, is dat ik op mijn 14de ben misbruikt door een jongen uit mijn vriendengroep. Jarenlang heb ik me afgevraagd waarom hij dat had gedaan. Hij bleef in die vriendengroep en ik zag dat hij vriendinnetjes had. Hij is dus geen homo, dacht ik dan. Ik vroeg me af of het een bewuste strategie van hem was geweest. Zo van: ik ga hem dronken voeren en daarna dwingen tot orale seks. Tot ik een andere jongen sprak die precies hetzelfde met hem had meegemaakt. Toen dacht ik: fjieuw, het lag dus niet aan mij. Dat was een opluchting.”

Bron: Volkskrant. Beeld: ANP