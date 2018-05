Romy over haar relatie met Arie Boomsma: "Vrouwen flirten met hem, terwijl ik ernáást loop"

Arie en Romy Boomsma zijn een prachtig stel, dat twee dito kinderen op de wereld heeft gezet. Maar hé, het zijn ook mensen. Dus ook hún relatie kent z’n gebreken.

Zo was en ís er sprake van lichtelijke jaloezie, geven ze toe in een interview met LINDA.meiden.

Flirten

Arie valt flink in de smaak bij de dames, valt ook Romy op. “Afgelopen week liepen we door de stad, Arie met Bobby op de arm. En dan zijn er vrouwen die gewoon denken dat ze met hem kunnen flirten”, vertelt ze. “Terwijl ik ernáást loop. Of ze drukken mij hun telefoon in de hand van: maak effe een foto. Hallo, je zíét toch dat ik dit kind heb gebaard?”

Hartjes van een andere jongen

Arie maakt zich minder druk. Hij neemt nu eenmaal tijd voor praatjes. Het enige waar hij Romy om benijdt, is borstvoeding. “Die band tussen moeder en kind is zo intiem, dat is pas jaloersmakend.” Maar in het begin van de relatie dook het groene monster wél bij hem op. “Ik zat in een onrustige periode: uitgaan, druk, drugs. Daardoor hield zij de boot af. Pas toen ik zag hoe een jongen hartjes op haar Instagram plaatste, dacht ik: ho, wacht even.”

Gezinsleven vs sex

Gelukkig vertrouwen de twee elkaar volkomen. Ze hebben zelfs dezelfde code op hun telefoon, verklappen ze. Oké, zijn er verder dan nog barstjes te bespeuren in de relatie van dit perfecte koppel? Nou, eerder gedoetjes, aldus Romy. En die gaan over hun drukke gezinsleven. “Die dagelijkse puzzel is moeilijk.” Ook moeten ze hun sekspartijen echt inplannen en blijken die ook broodnodig. “Dat klinkt suf, maar het werkt wel: na sex hebben we veel minder wrijvingen.” En laat het nou ook nog eens superschattig nageslacht opleveren:

