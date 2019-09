Arie Boomsma over het vaderschap: "De kraamverzorgster gaf mij zelfvertrouwen"

Arie Boomsma is vader van twee kinderen: dochter Bobby van 3 jaar en zoontje Mozes van 1 jaar. Arie blikt terug op de kraamtijd en vertelt een grappige anekdote over luiers verschonen.

Toen dochtertje Bobby werd geboren, stond het leven van Arie op z’n kop: “Je hebt zoveel nieuwe indrukken, verantwoordelijkheden en prioriteiten. Dat is echt heel erg wennen.” Arie heeft zijn eigen leven dan ook behoorlijk omgegooid voor het ouderschap. “Eerst werkte ik zes of zeven dagen in de week, maar dat is veranderd: donderdag, zaterdag en zondag zijn nu echt onze gezinsdagen.” aldus Arie.

Advertentie

Luiers verschonen

Of Arie zelf luiers verschoont? Nou en of! “Ja, dat doe ik zeker! Bobby is er inmiddels uit, maar Mozes verschoon ik nog regelmatig, hoor. ’s Ochtends rond een uur of zes begin ik al. Op werkdagen kan ik wel een luiertje of zes van hem verwachten, maar ik vind kletsen met hem tijdens het verschonen wél heel leuk.” En dat gaat ook weleens mis, vertelt hij: “We kregen dus eerst een dochter en later pas een zoon. Ik had alleen nog niet helemaal door dat de luier bij een meisje gewoon nat is en dat een jongetje mikt… Bij Mozes ontstond er elke keer een fontein als ik de luier opende. Tja, daar heb ik me wel een paar keer in vergist”.

Kraamverzorgster

Iemand waar Arie en zijn vrouw Romy ontzettend op konden steunen tijdens de eerste dagen van het ouderschap is hun kraamverzorgster Marcella: “De kraamverzorgende gaf ons, en vooral mij, echt zelfvertrouwen. Zo kwam ik door haar veel meer te weten over mijn rol als vader. Voor een man is dat vaak echt zoeken. Hoe en waar moet ik ondersteunen en wat wordt er van mij verwacht? Hoe moet het kindje in bad, hoe moet je de luier verschonen, hoe houd je je kind vast? De eerste tijd is wat dat betreft heel belangrijk, net als de hulp van een kraamverzorgster. Zij is de eerste dagen echt onmisbaar.”

Campagne

Arie is ambassadeur van een bekende luierproducent, die een campagne organiseert om stil te staan bij het belang van kraamverzorgenden. Hij deelt daarom met de hashtag #BedanktKraamverzorgende een dankwoord op social media.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP