Arie en Romy Boomsma onthullen of ze een jongetje of meisje krijgen

Romy Boomsma is in verwachting van haar 3e kindje. Op Instagram Stories onthult ze nu dat ze een meisje krijgt.

Samen met Arie kreeg ze al dochtertje Bobby Jo van 3 jaar en zoontje Mozes van 2 jaar.

20-wekenecho

Romy schrijft op Instagram: “Ik zal de meest gestelde vraag maar meteen tackelen. Ja natuurlijk, we wilden dit eerst live aan iedereen vertellen voor we dat online zouden delen. En ik wilde de 20-wekenecho afwachten, je hoort toch best vaak dat het dan toch een ander geslacht blijkt dan bij een vroege echo wordt gedacht, haha. Maar, we zijn dolblij dat de 20-wekenecho goed was en dat we daar de bevestiging kregen dat we nog een dochter krijgen.”

