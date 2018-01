Arie Boomsma deelt intieme foto van zijn twee kinderen

Arie is dol op zijn gezin en hij laat dan ook graag zijn twee kinderen aan iedereen zien.

In december beviel zijn vrouw Romy van een zoontje, Mozes Wolf. Ze kregen eerder al een dochter samen, Bobby Jo.

Wat een lieverds

Nu deelt Arie een intieme foto van zijn twee kinderen samen. Ze kunnen het duidelijk goed met elkaar vinden (en de kat ook):

Li’ll buddy’s. Een bericht gedeeld door Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) op 19 Jan 2018 om 12:08 (PST)

Een eerdere foto van broer en zus:

Zijn vrouw met haar zoon in de draagzak:

Romy heeft eerder aangegeven dat het eerste jaar dat ze moeder was ‘loodzwaar was’. “De overgang van vrouw naar moeder vond ik hectisch en heeft bij mij echt moeten groeien”, aldus Romy. “De hormonen, het slaaptekort en de innerlijke strijd in het zoeken naar een balans tussen wie je was voor je moeder werd, en je nieuwe zelf, als moeder.”

Bron & Beeld: Instagram