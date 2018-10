Arie Boomsma laat met zonnige herfstfoto zien hoe zoontje Mozes is gegroeid

Met dit heerlijke weer dat we dit najaar nog als cadeau krijgen, is het moeilijk binnen blijven. Presentator Arie Boomsma trekt er dan ook op uit met zijn zoontje Mozes.

En wat zien we nou? Het schattige jongetje is ontzettend gegroeid. Het is al een echt mannetje, zo lekker veilig bij zijn vader in de draagzak. ‘Wat groeit hij hard!’, reageert een fan.

In december wordt het jongetje 1 jaar oud. Mozes werd op kerstavond geboren.

Wat een knap stel:

Dit bericht bekijken op Instagram Wandelen met Moshe. Een bericht gedeeld door Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) op 14 Okt 2018 om 6:00 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Instagram