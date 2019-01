Arjen Lubach haalt uit naar acteur Pierre Bokma in persoonlijke brief

Acteur Pierre Bokma en presentator Arjen Lubach zijn vandaag het gesprek van de dag. Waarom? Pierre Bokma sprak zich in een interview uit over de aankomende theatertour van Arjen Lubach en dat schoot bij de presentator in het verkeerde keelgat.



Op Twitter reageerde Arjen op het feit dat Pierre Bokma in een interview in HP/De Tijd zegt: “Iedereen met een leuke babbel gaat tegenwoordig voor een zaal staan. Je wordt er helemaal gek van. Lubach mag van mij best de theaters in, maar ik vind hem vermoedelijk op televisie honderd keer beter. Die mensen nemen ook de zuurstof weg voor de toneelcultuur. Het nieuwe theater gaat altijd over de waan van de dag, terwijl er in het verleden toch wel mensen zijn geweest die zich bekwaamd hadden in het schrijven van toneelstukken waar je het een en ander van kunt opsteken.”

17 jaar

Arjen Lubach las die uitspraak en voelde de behoefde om daar via Twitter op te reageren. Hij begint zijn reactie met: “Zeventien jaar geleden stapte ik voor het eerst een podium op, in een slecht verkocht Werftheater in Utrecht.” Hij schrijft dat hij op proef aangenomen was en dat hij te zacht sprak en die leuke babbel niet zo leuk was. Vervolgens volgden veel kleine zalen door heel Nederland. “Tijdens de honderden voorstellingen die volgden groeide niet alleen het publiek, maar ook mijn theatervaardigheden.”

Misvatting

Nadat hij schrijft dat hij in steeds grote zalen mocht spelen, begint hij te vertellen over het bezoek van twee mensen van de VPRO. “Het leek hun een goed idee om mijn –inmiddels leuk geworden- babbel en mijn grapjes een kans te geven op televisie. Ik ben de eerste die toegeeft dat mijn door mijn televisieprogramma verkregen bekendheid de reden is dat ik nu écht uitverkochte grote zalen speel. Maar jouw idee dat ik op een dag ben gematerialiseerd in een gangkast bij de VPRO en me nu voor het eerst leuk babbelend gemakzuchtig aan het theaterpubliek laat zien, is een misvatting. “

Uitnodiging

Lubach legt uit dat er jaren buffelen aan vooraf is gegaan en sluit af: “Je bent dan ook van harte uitgenodigd om te komen kijken.” En hij wil de acteur zelfs nog tegemoet komen: “Dan beloof ik dat ik afloop in de foyer rondga met flyers van jouw voorstelling.”

De hele brief is te lezen op Twitter:

Berichtje voor Pierre pic.twitter.com/N9MSqKBf5y — Arjen H. Lubach (@arjenlubach) 29 januari 2019

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: ANP.