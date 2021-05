Het hoge woord is eruit: Arjen Lubach brengt groot nieuws op Instagram

Dagenlang hield hij zijn honderdduizenden volgers in spanning. Sinds afgelopen maandag deelt Arjen Lubach elke dag een cryptische hint op zijn Instagrampagina. Vrijdagochtend is het hoge woord er eindelijk uit: de presentator is vanaf volgend jaar vier dagen per week op NPO 1 te zien.

Lubach keert terug op de buis met dat waar hij zo ontzettend goed in is: een mix tussen de actualiteit en komiek. Samen met zijn vaste Zondag met Lubach-team komt de presentator met een nieuw programma dat van maandag t/m donderdag te zien zal zijn.

Advertentie

Wordt vervolgd

Heel veel meer laat Lubach nog niet los. Binnenkort hoopt-ie meer bekend te kunnen maken. “Ik kan momenteel nog niet veel meer zeggen dan dat ik in 2022 een nieuw, bijna dagelijks programma ga maken”, vertelt hij aan AD. Het tijdstip van de nieuwe show wordt ook later bekendgemaakt. Lubach’s nieuwe programma zal in elk geval niet ten koste gaan van de andere programma’s op de vooravond van NPO 1, waaronder De Vooravond en M.