‘Jinek’-kijkers ontroerd door liefdesbetuiging van Arjen Lubach aan vriendin

Donderdagavond schoof Arjen Lubach aan bij Eva Jinek om te praten over zijn nieuwe boek, Stoorzender. Wanneer Eva een passage uit zijn boek voorleest, wordt het gesprek heel persoonlijk.

Kijkers bedolven Arjen Lubach onder lieve reacties op zijn Instagram.

Advertentie

Stoorzender

In het boek dat Arjen Lubach schreef, gaat hij in op de privékant van zijn leven. Niet enkel gaat het over Arjen, de komiek. Maar ook over zijn jeugd, zijn onzekerheden én zijn grote liefde Martine. Over haar schreef hij in het boek een lieve passage. Een kleine ode die Eva Jinek besluit voor te lezen in de uitzending van donderdagavond.

“Niet te omschrijven”

Dat wordt heel persoonlijk. In de passage omschrijft Arjen hoeveel Martine voor hem betekent, hoeveel ze voor hem over heeft en hoe gek hij op haar is. “Ze is eigenlijk niet te omschrijven”, schrijft Arjen in de passage. “Ik kan het wel proberen, maar ik zal nooit kunnen laten weten wat ik zie en voel. Zoals het ook onmogelijk is om een foto te maken van de maan. Wie een poging doet, komt altijd bedrogen uit.”