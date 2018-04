Lof voor Arjen in aflevering 'Zondag met Lubach' over rashonden

Arjen Lubach vertelt in ‘Zondag met Lubach’ elke week over ondergesneeuwde verhalen waarvan hij vindt dat ze opnieuw op de kaart gezet moeten worden. Gisteravond vond hij dat het tijd was om het over rashonden te hebben.

Want volgens Arjen is het voor de honden geen pretje. Veel rashonden hebben last van hun ras en de bijbehorende gebreken.

Geen evolutie

Rashonden zijn niet ontstaan door evolutie, maar door de mens. Er wordt vertelt dat rashonden 40 procent kans hebben erfelijke gezondheidsproblemen. De lijst van ziektes is eindeloos. “Hondenrassen zijn niet de natuur, ze zijn door ons bedacht. Wij hebben bijvoorbeeld de Duitse Herder gemaakt”, vertelt Arjen.

Hondenrassen

Er bestaat een lijst online waar de ‘top 10 ziekste hondenrassen’ staan beschreven. Arjen vertelt: “Op 1 staat de Cavelier King Charles Spaniël met wel 32 bekende gebreken. Zoals constante hoofdpijn, benauwdheid, middenoor ontsteking, allergieën, aantasting ruggenmerg, doofheid, een hele waflijst.”

Reacties

De mensen achter de buis tijdens Zondag met Lubach hebben veel lof voor Arjen om dit onderwerp te benoemen.

Bekijk het item van Arjen en zijn mening over rashonden hier:

