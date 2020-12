Voor Arlette was 2020 een topjaar: “Dit medicijn gaf me mijn leven terug”

2020 stond in het teken van de coronacrisis. Van ziekte en verlies. Van lockdowns en thuiswerken. Veel mensen noemen 2020 dan ook het ‘slechtste jaar ooit’. Maar voor Arlette (18) was 2020 een topjaar: zij vond eindelijk een medicijn voor haar buikwandpijnsyndroom.

Arlette (18): “Vier jaar geleden kreeg ik uit het niets een vreselijke pijn in mijn buik. De eerste keer dat ik de steken in mijn buik voelde, wist ik niet wat er gebeurde. De pijn was zo heftig en zo plotseling. Na weken van doktersonderzoeken bleek ik acnes te hebben, ook wel buikwandpijnsyndroom. Dat houdt in dat de zenuwen in mijn buik bekneld zitten. Als ik me te veel inspan, krijg ik hevige pijnaanvallen waardoor ik dagen aaneen alleen maar op bed kan liggen. Daardoor kon ik steeds minder en ik belandde in een depressie. Totdat een medicijn uit onverwachte hoek een oplossing bood.”

Buikwandpijnsyndroom

“Buikwandpijnsyndroom is vervelend om te hebben, maar niet het einde van de wereld. Het kan namelijk heel goed verholpen worden. Zo kun je een injectie in je buik krijgen of, bij zwaardere gevallen, een operatie. Ik onderging het allemaal. Maar niets hielp.”