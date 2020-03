Arm gezin uit 'Steenrijk, straatarm' ontvangt bakken kritiek op levensstijl

Woensdagavond zagen we in Steenrijk, straatarm hoe de arme familie Talsma van huis en leven ruilde met 3-sterrenchef Jacob Jan Boerma en zijn vrouw Kim.

Hoewel de kijker sterrenchef Jacob Jan vooral een sympathieke man vindt, krijgt de familie Talsma nogal wat kritiek te verduren. En dat heeft alles te maken met de levensstijl van het gezin.

Rijk

De rijke familie Boerma woont in een villa in Apeldoorn. Het gezin dankt hun welvaart aan vader Jacob Jan, die als sterrenchef meerdere succesvolle restaurants opende. Jacob Jan heeft er onlangs voor gekozen om minder te werken en meer tijd met zijn zoontje door te brengen. En die gezinsuitstapjes mogen wat geld kosten. Jacob Jan is er van overtuigd dat leuke dingen doen nu eenmaal geld kost. Het is voor hem dan ook doodnormaal om zo’n 1000 euro per week uit te geven.

Arm

De arme familie Talsma uit het Friese Beetgum zit er minder warm bij. Vader Ronald werd een aantal jaar geleden ontslagen en is in de WW belandt. Omdat dit zijn enige inkomstenbron is, moet het gezin van 4 man rondkomen van 80 euro per week.

Eten

Eten is een belangrijk onderwerp in deze aflevering. Natuurlijk omdat sterrenchef Jacob Jan centraal staat, maar ook omdat de familie Talsma van lekker eten houdt. Ondanks hun krappe budget zet de moeder van het gezin elke avond een lekkere maaltijd op tafel.

Maar beide gezinnen houden er over gezond eten wel andere gedachtes op na. Zo vindt Ronald dat hij door zijn budget beperkte keuze heeft, omdat gezond eten vaak duurder is dan ongezond eten. Hij zou het liever andersom zien. Jacob Jan vindt daarentegen dat voedzaam en gezond eten niet duur hoeft te zijn.

Kritiek

Op Twitter zijn kijkers kritisch op de levensstijl van de familie Talsma. Zeker wanneer er een shot te zien is van de overvolle la met snoep en snacks van de familie, vlak nadat Ronald betoogt dat hij het geld niet heeft voor gezonde voeding.

Je kunt echt wel goedkoop gezond eten, hoor. Al die rotzooi van de Mars en Nestlé Company zijn veel duurder, waar hun keukenkastjes mee vol lag…#steenrijkstraatarm — EstherK  (@buenacocinera) March 12, 2020

Dat gezeur dat gezond eten duur is. Hij heeft een la vol met snoep en chips, daar doe ik een half jaar over om op te eten #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/HpbS5ccqU4 — Corne Peterson (@Jcpet1985) March 11, 2020

Wat een slechte aflevering van #steenrijkstraatarm. De één maakt reclame voor lekker eten (even je bedrijf promoten), de andere is een levend voorbeeld van hoe je vooral niet moet eten. — Wendy (@wendysollewijn) March 11, 2020

Maar er zijn ook Twitteraars die de kritiek op het gezin onterecht vinden en het voor ze opnemen:

Ik heb het arme gezin mogen trainen. Dit is een gezin dat veel heeft meegemaakt en ik weet dat veel mensen dit ook hebben. Iedereen verwerkt stressvolle situaties anders. Hard zijn helpt niet.

Dat wil niet zeggen dat ze geen hulp kunnen gebruiken. 🙂 #steenrijkstraatarm — Freek Verbeet (@VerbeetFreek) March 12, 2020

Walgelijk om te lezen hoe we schijnbaar denken over mensen die duidelijk hulp nodig hebben. #steenrijkstraatarm — Shrood (@rtegpok) March 11, 2020

#steenrijkstraatarm wat een domme reacties weer te lezen op of over iets waar je waarschijnlijk geen weet van hebt! — mike (@markkip1) March 11, 2020

Bron: RTL Boulevard. Beeld: iStock