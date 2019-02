Met deze leuke armband steun je de Esther Vergeer foundation

Esther Vergeer is de succesvolste Paralympiër ooit en stond tijdens haar sportcarrière jarenlang op nummer 1. Daarom heeft ze een armbandje ontworpen met het cijfer 1 om geld op te halen voor haar foundation.

Al 15 jaar heeft Esther het doel om ieder kind de kans te geven ‘gewoon’ te sporten. Ze wil kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking helpen te sporten bij een gewone vereniging. Met haar Esther Vergeer foundation worden daarom speciale projecten georganiseerd bij 25 tennisverenigingen verdeeld over heel Nederland.

Nummer 1

Om geld op te halen voor de Esther Vergeer foundation heeft Esther bij C’est moi jewels een armbandje ontworpen met een gouden bedel van het cijfer 1. Het cijfer 1 staat symbool voor het feit dat Esther de meest succesvolle Paralympiër ooit is. Tijdens haar sportcarrière stond ze jarenlang op nummer 1.

Kans

Daarnaast staat het cijfer 1 ook voor die ene kans die kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking krijgen om erbij te horen. Oftewel: een kans op een beter en leuker leven, want die ene kans kan het begin zijn van een prachtige toekomst.

Inzamelen

Per verkochte armband met gouden 1 gaat er een bedrag van 17,50 euro naar de projecten van de Esther Vergeer foundation. “Het is fantastisch dat een merk als C’est moi jewels de projecten van de foundation steunt. En het armbandje voorzien van de #1 is prachtig, maar ook heel passend”, vertelt de sportster enthousiast. De armbandjes werden dinsdag door onder andere Quinty Trustfull, Anouk Smulders en Evelien de Bruijn gepresenteerd en zijn nu via de website van het sieradenmerk.

Bron: Esther Vergeer foundation. Beeld: Edwin Smulders