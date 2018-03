Sandra is wanhopig op zoek naar het armbandje van haar overleden dochter

Sandra Uitendaal moest in december afscheid nemen van haar 21-jarige dochter Merel. Het verdriet is groot – nog meer nu de moeder een speciaal armbandje is kwijtgeraakt.

De schoonzus van Sandra liet een armbandje van Merel na haar dood speciaal voor Sandra vermaken.

Leiden of Baarn

Maar sinds afgelopen zaterdag is het sieraad spoorloos. “Ik heb alles nagekeken thuis”, vertelt Sandra aan Hart van Nederland. “Mijn bed, bank, auto, jassen… ’s Ochtends had ik ‘m nog om, en de volgende ochtend was ‘ie kwijt.” Ook heeft ze nog het woonwarenhuis in Baarn waar ze heeft gewinkeld en het restaurant in Leiden waar ze heeft gegeten die dag doorzocht. Zonder resultaat.

Hartbedeltje

Het is een volwassen armbandje, waaraan een kinderarmbandje is vastgemaakt. Daar hangt een zilver hartbedeltje aan. “Als Merel aan het pianospelen was, hoorde je dat bedeltje”, vertelt de rouwende moeder. “Als ik ‘m om had, hoorde ik dat geluid ook. We hebben een stalen trapleuning en altijd als ik de trap opliep hoorde ik het hartje. Dat hoorde gewoon bij haar, en daarna hoorde het bij mij. Dus ik mis het ook echt.”

Waardevol

Wat hoopt Sandra en de hele familie dat het armbandje gevonden wordt. “Het is nog zo kort geleden allemaal. Ik zit nog middenin het verdriet. Mijn dochter heeft het tien jaar omgehad, dus het is heel waardevol.”

Zie jij een armbandje dat op die van Sandra lijkt, of wil je haar met de zoektocht helpen? Reageer dan vooral op haar facebookpost of deel ‘m. We wensen de familie veel sterkte toe.

