‘Van onschatbare waarde’: waarom Arnold de échte handelaar is

Een van Libelle’s Daphne’s favoriete tv-klassiekers is Van onschatbare waarde. Onderhandelingen die uitermate spannend in beeld worden gebracht, terwijl we eigenlijk naar niets meer dan oude meuk aan het kijken zijn: heerlijk.

Persoonlijk vind ik programma’s waarin de gewone sterveling wordt betrokken – in plaats van een opengetrokken blik BN’ers – het leukst. Een op een veiling opgesnorde vaas, van opa geërfde encyclopedieën en soms zelfs een schilderij dat van Marktplaats is gevist. Het maakt het programma toegankelijker, herkenbaarder.

Zo’n stuk, die volgens de gewone mens ‘van onschatbare waarde‘ is, wordt vervolgens in het programma voorgelegd aan vier deskundigen die de staat van het object inschat én de prijs. Om dat laatste is het vooral te doen. De experts in dit seizoen zijn opnieuw Ilse Daatselaar, Arnold Wegh, Bert Degenaar en Bas Jonker. Ilse, wat ik nog steeds een zeer sympathieke vrouw vind, en Arnold, aan wie ik eerlijk gezegd nog steeds moet wennen.