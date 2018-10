Art Rooijakkers reageert op mogelijk presenteren van Expeditie Robinson

Dennis Weening stopt na zes jaar met het presenteren van Expeditie Robinson. Dat lijkt niet geheel zijn eigen keuze te zijn.

Als opvolger wordt vaak de naam van Art genoemd.

Hij reageert nu zelf op alle ophef. “Er wordt over van alles en nog wat gesproken. Maar het staat helemaal niet vast dat ik Expeditie Robinson ga doen. En om heel eerlijk te zijn, zoals het nu gaat… dat ik ergens word binnengehaald en zodoende mensen van hun baan beroof… dan heb ik er sowieso geen zin in.”

Blij is hij niet. Hij heeft Dennis zelf gesproken over zijn vertrek bij het programma. Hij laat er niets over los. “Ik merk dat ik er chagrijnig van word om hier over te praten, dus ik wil het er niet meer over hebben”, besluit hij.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP