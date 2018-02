Art Rooijakkers lijkt wel de tweelingbroer van Ellie Lust

Op een foto die Ellie Lust op haar Instagrampagina deelt, lijkt presentator Art Rooijakkers wel de tweelingbroer van de politiewoordvoerder.

Ze hebben precies hetzelfde aan én precies hetzelfde haar.

“Kleding was niet afgesproken”, grapt Ellie bij de foto. Leuk detail: Ellie is in het echt een tweeling met haar zus Marja. Art hééft een tweeling, namelijk Keesje en Puk die vorig jaar geboren werden.

Art en Ellie kennen elkaar bij ‘Wie is de Mol?’. Hij is de presentator van het programma en Ellie Lust was deelneemster; ze viel in de vierde aflevering af. Ellie heeft sinds kort haar eigen show, Ellie op patrouille.

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.