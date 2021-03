Art Rooijakkers (44) heeft momenteel een van de beste banen van Nederland. Voor hem geen dagen vol Zoom-calls en werken op afstand, maar op pad om een kijkje te nemen in het leven van bekend Nederland. Woensdagavond start het derde seizoen van Rooijakkers over de vloer.

Corona of niet, BN’ers geven Art Rooijakkers nog steeds graag een kijkje in hun leven. In dit seizoen gaat Art onder andere op bezoek bij Geraldine Kemper, Danny Vera, Bilal Wahib en Stefano Keizers. Hoe was dat in deze tijd? Even bellen met Art!

Hoe gaat het met je?

“Het gaat goed! Ik ben het net als iedereen hartstikke beu, maar ik heb weinig te klagen. Ik ben nog niet ziek geweest en in mijn omgeving is ook niemand ernstig ziek geweest. Ik heb werk waarvoor ik de deur uit mag en ben niet, zoals vrienden zichzelf noemen, ‘een zoombie’ en mijn dochters zijn gezond en klaar om naar de basisschool te gaan. Dus het gaat eigenlijk gewoon goed.”

Woensdag start een nieuw seizoen Rooijakkers over de vloer. Hoe was het om dit seizoen in coronatijd te maken?

“In de gesprekken merkte ik dat thuis voor iedereen belangrijker is geworden. Het was bijzonder om te zien dat gasten daardoor openhartiger zijn. Misschien doordat ze thuis meer op hun gemak waren en misschien speelt het ook mee dat mensen het programma na twee seizoenen wat beter kennen. Ze weten wat ze kunnen verwachten en willen daardoor ook wel graag meedoen. Als die trend zich voortzet dan zitten we in seizoen zes bij Máxima en Willem en in seizoen acht bij Bruce Springsteen, haha! Die staat nog wel op mijn lijstje, ja. Of Kim en Kanye, maar die zijn nu helaas uit elkaar. Daar was ik wel benieuwd naar.”

Wie heeft jou dit seizoen het meest verrast?

“Dat is als kiezen tussen mijn twee dochters. Dat kan toch niet? Ik vond het wel heel tof dat ik bij Bilal Wahib ben geweest. Een jongen die zo ontwapenend is dat hij je hart steelt. Hij is nog hartstikke jong, maar heeft al zoveel bereikt. Een Gouden Kalf, een rol in Mocro Maffia, een grote hit met Tigers en een award winnen in Berlijn. Bilal is op weg om de grootste acteur van ons land te worden. Ik denk dat ik over tien jaar kan zeggen dat ik nog thuis ben geweest bij ‘die jongen die nu in die Hollywood-serie speelt’. Maar daarnaast was het óók fantastisch om van Geraldine Kemper te horen dat ze weer verliefd is. Dat is natuurlijk hartstikke leuk!”

Wat is in alle seizoen de mooiste plek waar je bent geweest?

“Ik kijk eigenlijk niet zo naar de huizen waar ik kom, meer naar wat het huis zegt over mijn gasten. Het was heel bijzonder dat ik vorig jaar binnen mocht kijken bij Hugo de Jonge en zijn gezin. Toen zaten we al middenin deze pandemie. Ik ontmoette ook zijn vrouw en kinderen en als groot muziekfan vind ik het dan leuk dat daar in huis ook een gitaar staat. Ik vond het ook fantastisch om voor dit seizoen bij Danny Vera langs te gaan, die een huis vól gitaren heeft en voor ons nummers van Elvis en Bruce Springsteen speelde. In deze tijd zonder live-optredens raakte me dat wel.”

Heb jij zelf graag mensen over de vloer of ben je thuis liever alleen?

“Ik vind het wel fijn om mensen over de vloer te hebben of bij mensen over de vloer te zijn. We wonen in de stad, dus ik ging vaak ergens eten met vrienden. Nu ben ik de tijd samen thuis ook wel wat meer gaan waarderen. Die lange avonden met vrienden aan tafel mis ik door de avondklok wel.”

Wat zou jij snel verstoppen als er nu een cameraploeg voor de deur zou staan?

“Ik laat de post altijd overal slingeren. Die zou ik wel even snel aan de kant leggen. Je ziet in mijn huis wel duidelijk dat er kinderen wonen, dus er valt genoeg te zien. Maar die tekeningen van mijn dochters zou ik dan misschien stiekem ook wel even naar voren schuiven om te kunnen laten zien wat ze al maken.”

‘Rooijakkers over de vloer’ is vanaf 3 maart elke woensdag om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

Fotografie: Petronellanitta, Styling: Hanna Suurland.