Art Rooijakkers niet langer te zien als presentator van 'Wie is de Mol?'

Presentator Art Rooijakkers (43) gaat per 1 april aan de slag bij RTL. Hij tekent een driejarig contract en gaat zowel studioprogramma’s als programma’s op locatie doen, maakte het mediabedrijf bekend. Maar geen ‘Wie is de Mol?’ dus.

Oprechte nieuwsgierigheid

Art presenteert al een aantal jaar het programma ‘Wie is de Mol?’ en won daar zelfs in 2013 een Gouden Televizierring mee. Of hij bij RTL een soortgelijk programma kan presenteren, is niet bekend. Programmabaas Erland Galjaard vertelt: “Art heeft de kracht om elk onderwerp met oprechte nieuwsgierigheid te benaderen en voor iedereen toegankelijk te maken.” Art zegt zelf uit te kijken naar de nieuwe kansen die hij krijgt bij RTL. “Het begon te tintelen: nieuwe impuls, nieuwe energie, nieuwe kansen. Ik vind het spannend en kan niet wachten”, zei hij. Art is na de zomer voor het eerst te zien bij RTL.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.