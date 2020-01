Art Rooijakkers komt met radioprogramma over zijn tweelingdochters

Art Rooijakkers kennen we vooral van tv. Maar in 2020, besluit de presentator het eens over een andere boeg te gooien. Hij maakt een leuk carrièreuitstapje.

Art krijgt een eigen radioprogramma. Hij is vanaf 9 januari 12 weken lang te horen op BNR Nieuwsradio.

De eeuw van mijn dochters

Voor de radiozender maakt hij de serie De eeuw van mijn dochters, waarin hij opzoek gaat naar de nabije toekomst waarin zijn tweelingdochters (Puk en Keesje, nu 2 jaar) zullen opgroeien. Daarvoor gaat Art samen met de luisteraars op verkenning in de 21e eeuw. “Met deze serie doe ik een poging grip op de toekomst te krijgen en zo een beeld te vormen van de wereld waarin mijn dochters en hun leeftijdsgenoten zullen leven”, legt de nieuwe radiopresentator uit in onderstaand filmpje, waarin zijn dochters ook te zien zijn.

Niet helemaal nieuw

De afgelopen tijd heeft Art het vooral druk gehad met tv-klussen, zoals Wie is de Mol?, Zomer met Art en Rooijakkers over de vloer. Toch is de radio niet helemáál nieuw voor hem. Toen hij nog voor omroep Avrotros werkte, viel hij regelmatig in bij Radio Eenvandaag op NPO Radio 1. Eens kijken, of eh, luisteren of hij de fijne kneepjes van het vak nog kent.

De eeuw van mijn dochters van Art Rooijakkers zal elke donderdag om 19.00 uur op BNR te horen zijn. Ook verschijnt de serie als podcast.

Bron: Radiofreak. Beeld: ANP