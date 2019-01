Schattig: Art Rooijakkers is aan de wandel met zijn 'roze Hells Angels'

Art Rooijakkers heeft heel wat avontuurlijke programma’s gepresenteerd, maar met zijn tweelingmeiden op stap in Amsterdam is weer een avontuur van een heel andere orde.

De meiden Puk en Keesje maken de Amsterdamse grachten onveilig op hun roze fietsjes in matching roze regenlaarsjes. Het ziet er heel zoet uit allemaal, maar Art omschrijft het duo ook als ‘de roze Hells Angels’. Toch fijn voor Art, dat hij veilig over straat kan met zijn twee bikers aan zijn zij.

Dolblij

Art en zijn vriendin Andrea Pleijte werden in april 2017 ouders van Puk en Keesje. De twee lieten destijds weten ‘dolgelukkig’ te zijn. Dat snappen we best, met twee van die schattige belhamels.

Dit bericht bekijken op Instagram Aan de wandel #pukenkeesje #rozehellsangels Een bericht gedeeld door Art Rooijakkers (@deechteartrooijakkers) op 16 Jan 2019 om 11:39 (PST)

