Art Rooijakkers laat met geinige foto zien dat zijn tweeling klaar is voor de kou

Dit weekend belooft het te gaan sneeuwen in ons land en Wie is de mol-presentator Art Rooijakkers is daar helemaal klaar voor.

Zo heeft hij zijn tweeling Puk en Keesje al in een écht dikke winterjas gehesen.

Nieuwe tijden

“Winter is coming”, schrijft hij bij het nieuwe kiekje dat hij deelt op Instagram. In april beviel zijn vriendin Andrea van zijn twee meisjes. Sindsdien is zijn leven compleet veranderd, zo zegt hij zelf. De altijd reislustige Art kan nu na een dag werken niet wachten om weer naar huis te gaan.

Winter is coming #pukenkeesje Een bericht gedeeld door Art rooijakkers (@deechteartrooijakkers) op 7 Dec 2017 om 12:40 PST

Eerder deelde de trotse vader al deze lollige foto:

Kickboks-gala in huize Rooijakkers #pukenkeesje Een bericht gedeeld door Art rooijakkers (@deechteartrooijakkers) op 3 Okt 2017 om 11:35 PDT

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP