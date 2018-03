De kans bestaat dat Art Rooijakkers volgend jaar niet 'Wie is de mol?' presenteert

De ontknoping van de achttiende ‘Wie is de mol?’ laat niet lang meer op zich wachten. Zaterdag weten we of Olcay, Jan of Ruben de mol is. Maar hoe zit het met Art?

We zijn best benieuwd of Art Rooijakkers ook volgend jaar weer Wie is de mol? zal presenteren. Want in de De Coen en Sander show op Radio 538 deed hij er een ietwat onzekere uitspraak over.



‘Niets is wat het lijkt’

“Ik vind het een prachtig programma om te presenteren”, begint Art, die al zeven seizoenen Wie is de mol? op zijn cv heeft staan. Maar: “Mijn contract bij AVROTROS moet weer vernieuwd gaan worden. (…) Maar ook bij Wie is de mol? geldt: niets is wat het lijkt, ik bepaal het niet zelf.”

Van Angela tot en met Art

In totaal is WIDM al gepresenteerd door vier presentatoren. Het begon met Angela Groothuizen, die het programma tot en met seizoen 5 presenteerde. Karel van de Graaf nam het stokje van haar over tot en met seizoen 7. Pieter Jan Hagens volgde hem op tot en met seizoen 11 – het seizoen waarin Art Wie is de mol? won. En vanaf seizoen 12 kreeg Art zelf de presenteerklus dus. De bazen in de tv-wereld zullen de knoop dus door moeten hakken: gaan ze voor het negentiende seizoen WIDM opnieuw voor Art, of gaan ze met een andere presentator in zee?

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP