Deze veelbesproken artiest wil meedoen aan het Songfestival 2019

Waylon liet zaterdagavond blijken best nog een keertje mee te willen doen aan het Eurovisie Songfestival, maar er staan natuurlijk veel artiesten te springen om het stokje van de zanger over te nemen. Zo ook deze veelbesproken rapper. “Ik zorg voor de hoofdprijs.”

De 25-jarige Boef laat in een interview met Telegraaf TV blijken dat hij wel oren heeft naar een plaatsje op de bühne van het Songfestival. “Ze winnen nooit”, vertelt hij over zijn Nederlandse collega’s. “Als ze mij nou een keer uitnodigen, dan kunnen we daar verandering in brengen.”

Hoofdprijs

Dat Boef het meent, blijkt uit de oproep die hij vervolgens doet. “Oke Nederland, Eurovisie Songfestival 2019, zet mij daar alsjeblieft neer. Ik zorg voor de hoofdprijs voor jullie.” Naar eigen zeggen past het bij de rapper om steeds weer te verrassen. “Dat blijf ik ook doen, wie weet ga ik op een dag wel acteren.”

Kechs

Of er gehoor wordt gegeven aan Boefs oproep is nog maar zeer de vraag, want zeker niet iedereen is enthousiast over de rapper. Boef raakte in januari dit jaar in opspraak nadat hij vrouwen die hem een lift aanboden op sociale media ‘kechs’ (hoeren) noemde. Hiervoor bood hij later zijn excuses aan.

Bron: Telegraaf TV, Metro. Beeld: ANP