Déze artiesten spelen dit jaar een hoofdrol in 'The Passion'

Op 29 maart vindt ‘The Passion’ plaats in de Bijlmer in Amsterdam. Vandaag is bekendgemaakt welke artiesten dit jaar een hoofdrol spelen in ‘The Passion’.

Niemand minder dan Tommie Christiaan speelt de rol van Jezus en Glennis Grace speelt de rol van Maria in de televisieshow. Ook Zanger Jeangu Macrooy (Judas) en rapper Brainpower (Petrus) hebben een rol weten te bemachtigen. Tommie deelde het nieuws op Instagram en schreef daarbij: “Ik kan niet beschrijven hoe ongelooflijk trots ik ben en hoe vereerd ik me voel dat ik deze rol op me mag nemen….En wat een fantastische cast, met Glennis Grace als Maria, Jeangu Macrooy als Judas, Brainpower als Petrus en Bert van Leeuwen als de verslaggever.”

In my zone #stagelife ♥️🙏🏽 Een bericht gedeeld door Glennis Grace (@glennisgrace) op 8 Feb 2018 om 8:36 (PST)

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.