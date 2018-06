Déze artiesten doen dit jaar mee aan het programma 'Beste Zangers'

Elk jaar reist een groepje artiesten af naar het zonnige eiland Ibiza voor het programma ‘Beste Zangers’. In dit programma zingen de artiesten elkaars liedje, waar vaak verrassende optredens uitkomen. Ook deze zomer wordt het programma weer opgenomen.

De AVROTROS heeft vandaag bekend gemaakt welke artiesten dit jaar te zien zullen zijn in ‘Beste Zangers’. Naast Jan Smit, die het programma presenteert, reizen ook Alain Clark, Trijntje Oosterhuis, Lee Towers, Tino Martin, Maria Fiselier, Davina Michelle en Glen Faria naar Ibiza. Zij verblijven samen een week lang in de villa om de afleveringen op te nemen en symbolisch op zoek te gaan naar een ideale vervanger.

Wow! We’re going to Ibiza! En we nemen deze zeven top artiesten mee: https://t.co/NloE5CLA09 #bestezangers

— Beste Zangers (@BesteZangers) 1 juni 2018