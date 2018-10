Arts legt uit waarom hij op de Facebookpagina van overleden patiënten kijkt

Het klinkt nogal macaber: op de Facebookpagina kijken van een patiënt die op je operatietafel is gestorven. Toch heeft arts Louis M. Profeta uit St. Vincent (Indianapolis) daar een goede reden voor.

Op LinkedIn schrijft de spoedeisende hulp-arts (SEH) een openhartige brief aan alle patiënten wiens leven hij niet meer kon redden.

Nooit meer gelukkig

“Ik kijk op je Facebookpagina voordat ik je moeder vertel dat je bent overleden. Dat houdt me een beetje menselijk. Ik sta namelijk op het punt het leven van je vader en moeder voorgoed te veranderen. Over vijf minuten zijn ze nooit meer dezelfde. Zullen ze nooit meer echt gelukkig zijn”, schrijft Louis.

Dromen

De arts deelt in zijn brief de behoorlijk harde waarheid. “Op dit moment ben je voor mij eerlijk gezegd nog een naamloos, levensloos lichaam dat voelt als een natte tas met kranten. We hebben erop gedrukt, het aan slangen gehangen en er naalden in gestoken in een wanhopige poging het te redden. Er is geen beweging, geen leven, niets dat me vertelt dat je dromen of aspiraties had. Ik ben het je ouders verschuldigd iets van je te weten voor ik het gesprek aanga.”

Kans

Ook voelt Louis vaak woede tegenover de overleden patiënt omdat ze onnodige risico’s namen. “Appen in plaats van op de weg letten, voor de eerste keer heroïne spuiten, op een motor rijden zonder helm”, somt hij op. “Misschien was het gewoon je tijd, maar de kans bestaat ook dat dat niet zo was.”

Hij zoekt naar een paspoort of rijbewijs voor een naam en zoekt die persoon dan op Facebook. Daar ziet hij vaak lachende foto’s, “zoals het zou moeten zijn”.

Stemmetje in mijn hoofd

“Ergens heb je geluk dat je het niet hoeft te zien. Je vader die je naam keer op keer blijft schreeuwen, je moeder die haar haren uit haar hoofd trekt terwijl ze opgerold op de grond ligt, alsof ze zichzelf probeert te beschermen. Ik check de Facebookpagina van degene die dood is omdat dat me eraan herinnert dat ik over een persoon praat, iemand van wie gehouden werd. Het stilt het stemmetje dat in mijn hoofd dat schreeuwt hoe je dit de mensen die zoveel van je houden kon aandoen”, besluit hij.

