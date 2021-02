Nederlandse arts komt met catchy liedje over vaccineren en gaat viral

Nederlanders op een vrolijke manier enthousiast maken over vaccineren? De Brabantse dokter David van Eerd is de uitdaging aangegaan. Hij bedacht het liedje Vaccination, op de melodie van het bekende nummer Fascination van Alphabeat.

De Zeeuwse band Copycat bracht het nummer uit en gaat nu viral.

Dokter David van Eerd werkte vorig jaar bij Emergis in Kloetinge en tegenwoordig in de ziekenhuizen van Roosendaal en Bergen op Zoom. Hij wil graag dat mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Tijdens zijn werk had hij vaak het liedje Fascination in zijn hoofd: eén plus één is twee. In een avond had hij de tekst voor zijn liedje Vaccination op papier staan.

Viral in Nederland en buitenland

De band Copycat speelde het lied in en de videoclip werd gemaakt door filmmaker Xander Koppelmans. Uit deze mooie samenwerking is een swingend resultaat gekomen. Het liedje gaat inmiddels viral. In Nederland kwam het al in meerdere radio- en televisieprogramma’s voorbij. Maar ook internationaal slaat het aan: BBC Radio heeft het opgepakt en ook in Luxemburg schijnt het al bekend te zijn.

Copycat

Robert Stoltink, de zanger van Copycat, laat aan het AD weten dat ze even hebben getwijfeld om ‘ja’ te zeggen tegen dit nummer: “Toen we werden gevraagd moesten we goed nadenken, gaan we dit doen? Al snel kwam de overtuiging van wel en zagen we het als een ‘supertoffe’ uitdaging. We zijn muzikanten, zitten werkloos thuis en willen heel graag weer aan het werk. De enige weg om weer op festivals te kunnen spelen is volgens ons vaccineren. Wij staan volledig achter de tekst van het lied. Vaccineren is iets dat al eeuwen gebeurt, het is niet nieuw. Ik denk dat het goed is dat daar aandacht voor is.”

Positieve reacties

De zanger had wat negativiteit verwacht door de gevoeligheid van het thema, maar dat is hem alles meegevallen: “Hooguit 15 procent van de mensen die reageren op YouTube en Facebook zeggen iets naars over het nummer, bijvoorbeeld door een woord te plaatsen als ‘propaganda’. Met afstand de meerderheid van de reacties is positief. De mensen waarderen de luchtigheid in combinatie met de positieve boodschap.”





Partij kiezen met Lodewijk Asscher: “Vaccineren? Hoe eerder, hoe beter”

