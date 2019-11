Artsen richten politieke partij op: "We hebben macht nodig om iets aan het zorgsysteem te doen"

Belangrijke medische specialisten beginnen een eigen politieke partij genaamd NLBeter. In 2021 willen ze meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dat maakte psychiater en columniste Esther van Fenema bekend.

Volgens Esther faalt het huidige zorgsysteem. De politiek in gaan is volgens de medici dé manier om daar iets aan te doen: “We hebben echte macht nodig, zetels, om daadwerkelijk iets te kunnen verbeteren.”

Media-aandacht

In het bestuur zitten ook longarts Wanda de Kanter, een boegbeeld uit de antirook beweging, en cardioloog Janneke Wittekoek, die regelmatig in de media verschijnt met haar kennis over hartziekten. Toch zet de media-aandacht geen zoden aan de dijk, volgens de artsen: “Nu schrijven we opiniestukken, schuiven we aan bij talkshows en worden we soms uitgenodigd op het ministerie om ons zegje te doen, maar er verandert niets.”

Standpunten

De partij heeft al een aantal belangrijke standpunten geformuleerd. Allereerst moet het aantal managers in de zorg met 20% naar beneden. Ook wil de partij het preventiebeleid verbeteren. Daarnaast moeten artsen beloond worden voor het gezond maken van een patiënt, niet voor het aantal behandelingen dat zij uitvoeren. Volgend jaar komt de partij met een programma en een kandidatenlijst.

Bron: NOS. Beeld: ANP