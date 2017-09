Artsen doen schokkende ontdekking bij jongen die klaagt over slecht zicht

Een 17-jarige jongen uit Mexico heeft op bizarre wijze permanente oogschade opgelopen. De jongen had al enkele weken last van zijn oog, en besloot uiteindelijk om een bezoekje aan het ziekenhuis te brengen. Zijn zicht was namelijk zó snel achteruit gegaan, dat hij bijna niks meer kon zien.

Toen de artsen zijn ogen onder de loep namen, wisten ze niet wat ze zagen. Een worm had gaatjes gevreten in de iris van de jongen, waardoor hij vrijelijk door zijn oog kon bewegen.

Schade

De worm moest uiteindelijk in stukjes verwijderd worden uit het oog. Helaas bleek tijdens de operatie dat er al heel veel schade was aangericht. Toen de jongen 6 maanden na de operatie weer op controle moest komen bleek zijn zicht nog steeds niet hersteld te zijn.

Bron: New Engeland Journal of Medicine. Beeld: KIJK