Plussizemodel laat met onbewerkte foto's zien hoe ze straalt in badpak

Voor de nieuwe collectie van Swimsuits For All werd plussize model Ashley Graham gefotografeerd voor hun campagne. De badpakken zijn alleen al prachtig, maar onze aandacht gaat vooral uit naar het model dat de badpakken – en de bikini – met alle lof draagt.

“We hebben er echt voor gekozen om authentieke paparazzi-beelden te maken. Niet geretoucheerd. Reminder: jezelf zijn en echt zijn is het mooiste”, vertelt het plussize model. De shoot krijgt dan ook de naam ‘Power of the Paparazzi’ .

Niet het plan

Dat was in eerste instantie niet het plan, vertelt Ashley aan Instyle. “Toen we de campagne aan het schieten waren in Miami, begonnen paparazzi ons te volgen en foto’s te maken. Kijkend naar de paparazzi-foto’s kwamen we op het idee om de foto’s als campagnemateriaal te gebruiken.”

Statement

“Alle lichamen zijn beach bodies!”, post ‘Swimsuits For All’ onder een van de foto’s van Ashley Graham op Instagram. De foto’s zijn een statement tegen al het gebruik van Photoshop in magazines, campagnes en op social media.

Eng

“Natuurlijk is het een enge gedachte wetende dat paparazzi misschien een onflatteuze foto van me hebben gemaakt. Maar ik herinner mezelf eraan dat authentiek zijn je mooi maakt. Ik heb niks te verbergen als het om mijn lichaam gaat en ik schaam me niet voor een hobbel, bobbel of wat cellulitis. En dat zou jij ook niet moeten doen.”

