De tienermoeders uit ‘Vier handen op één buik’ gaan na iedere aflevering flink over de tong, maar sommige steken er met hun gedrag met kop en schouders bovenuit. Zoals Ashley.

Ashley is 18 jaar en hoogzwanger van haar eerste kindje. Ze woont met haar zussen bij haar moeder Armanda, die haar in haar eentje opvoedde. En de vader van de baby? Die heeft niets meer van zich laten horen toen Ashley hem appte dat hij vader wordt. Maar goed, ze wil het kindje alsnog dolgraag krijgen.

Dakloos

Model Leonie ter Braak wordt als bekende moeder aan Ashley gekoppeld, om haar de laatste weekjes voor haar bevalling het een en ander bij te brengen. Eenmaal bij haar thuis, ontdekt Leonie dat de baby eigenlijk in een onzeker thuis terecht dreigt te komen. Ashley’s moeder zit namelijk overspannen thuis en kampt met borderline. Tot overmaat van ramp dreigen ze ook nog eens dakloos te worden, omdat ze een huurschuld hebben. Naast naar de voedselbank te gaan, wil besparen wil niet echt lukken – terwijl er wel acht honden rondlopen en een enorme tv aan de muur hangt.

#vierhandenopeenbuik ik snap iets niet: schuldsanering, voedselbank en geen geld, maar wel 8 honden, roken en een curved TV van een paar duizend euri…. — Andries (@Andries73) 13 maart 2018

Roken

Ashley wil absoluut niet met haar kindje in een opvangtehuis voor jonge moeders terechtkomen. Aanpoten dus, om alles vóór de baby komt goed op de rit te krijgen. Maar kijkers hebben er gezien de omstandigheden thuis en het gedrag en de gezondheid van mama in spe Ashley weinig vertrouwen in. De moeder en zussen roken binnenshuis als een ketter. En dat doet de groeiende foetus geen goed. Pas na een ziekenhuisopname als blijkt dat Ashley’s baby niet goed meer groeit, dooft het gezin de peuken.

Tuurlijk stoppen we met roken. Alles voor de baby. Dat had je dan verdomme 7 maanden eerder moeten doen #vierhandenopeenbuik — Erik Baan (@morpheus33) 13 maart 2018

Leonie heeft de 3 R’en geïntroduceerd. Ik ben zo bang dat ze gaan vergeten waar die voor staan en er “roken, roken roken” van maken. #vierhandenopeenbuik — Bart Vanderwaal. (@Brtvdwww) 13 maart 2018

Frikadellen

Maar ook qua eten valt er nog veel te leren voor Ashley. Zo stopt ze tijdens haar bevalling nog even voor een maaltje van de McDonald’s. En eh, ze haalt ook nog even de sla van de burger af. Maar het meest verbijsterd zijn kijkers nog over een opmerkelijke, prangende vraag van Ashley: of een baby frikadellen mag eten…

Als de mensen bij McDonalds denken dat je daar komt om gezond te doen. #vierhandenopeenbuik pic.twitter.com/0UCVk22Z6R — SMPLEvelien (@SMPLEvelien) 13 maart 2018

Wanneer je denkt dat het niet erger kan. 😂😂😂 Dit gaat over het eten dat de baby zal krijgen. #vierhandenopeenbuik pic.twitter.com/eOsRYskT00 — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 13 maart 2018

Arabische naam

Ashley bevalt van een dochtertje dat aan de kleine kant is, maar wel gezond. En ondanks dat haar Arabische vader niet meer in beeld is, heeft de moeder haar baby een Arabische naam gegeven: Hanan. Eind goed, al goed, lijkt het. Maar zeker de ouders onder de kijkers zien dit als een les voor hún kinderen:

Ik heb de kinderen er even bijgeroepen voor deze trieste aflevering van #vierhandenopeenbuik en ze gaan nu nòg meer hun best doen op school. — ˗ˏˋR Manders FFPˎˊ˗ (@Mac_Manders) 13 maart 2018

Ook lief

Maar anderen nemen het juist voor de tienermoeder en de familie op:

Ah ik vind Ashley ook lief. Heeft beste voor met het kind, net als d’r moeder. Die mensen hebben goede, persoonlijke en liefdevolle hulp nodig ipv continu bureaucratische instanties op hun dak #vierhandenopeenbuik — Lucas v/d Berg (@lcs264) 13 maart 2018