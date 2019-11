Asielkat moet isolatiecel in omdat hij ’s nachts lotgenoten helpt ontsnappen

Het dierenasiel in Houston was onverbiddelijk: Quilty de kat moest de isolatiecel in omdat hij ’s nachts tientallen lotgenoten uit hun kooi bevrijdde. De katten hadden elke nacht een gezellige bijeenkomst, maar het personeel was het zat om ’s ochtends alle katten op te zoeken en terug in hun kooi te plaatsen.

Voordat Quilty naar het opvangcentrum ging was hij ook al berucht om zijn kattenkwaad. Bij de vorige eigenaar hielp hij zijn hondenvriend al door het bevrijden van de voordeur met zijn nagels. Ook in het asiel was hij alle kooien en sloten te slim af met zijn nagels; meerdere keren per dag ontsnapte hij en hielp hij zelfs de andere katten ontsnappen.

#FreeQuilty

Er restte het personeel nog maar 1 optie: de isolatiecel in. Het asiel plaatste de situatie op Facebook, waarna er heel wat verontwaardigde reacties ontstonden. De mensen stonden massaal aan de kant van Quilty. Met de hashtag #FreeQuilty proberen ze de medewerkers te overtuigen om het diertje meer vrijheid te geven. Het dier zit volgens hen onterecht vast en eisen onmiddellijke vrijlating. Het personeel kon wel lachen om het gevangenis-verhaaltje en speelden het spelletje mee; als antwoord gaven ze aan geen strafvermindering te geven. Gelukkig weet Quilty daar zelf wel raad mee: zelfs uit de isolatiecel wist de kater te ontsnappen.

Gezondheid

De directie van het asiel benadrukt echter dat de maatregel bedoeld voor het welzijn en de gezondheid van de katten onder hun hoede. “Soms krijgen we ietwat rare beestjes over de vloer”, aldus Jennifer Hopkins van het asiel. “Maar we steken alle tijd en moeite van de wereld in de verzorging van de dieren.”

Texas shelter cat put on lockdown for repeatedly letting out senior cats – Quilty will not be contained. https://t.co/6EnRiK3YFo — KSAT 12 (@ksatnews) November 13, 2019

Here’s another picture of Quilty the adorable escape artist cat (from the Mirror) pic.twitter.com/iWJk7otxu3 — Anne Billson (@AnneBillson) November 11, 2019

Bron: Mirror. Beeld: iStock