Astrid Joosten over de dood van haar grote liefde: 'Ik heb het allerergste meegemaakt'

Astrid Joosten verloor haar man, Willem Ennes, aan alvleesklierkanker. Ze is open over het verdriet. “We waren elkaars grote liefde. Er zijn mensen die mij vragen: hoe kun je dat nou weten? Dan denk ik: tja, dan heb jij hem niet’.”

“Zes weken na de diagnose in het Erasmus-ziekenhuis, op zondag 6 september 2012 was het zover. Willem koos voor euthanasie. Ik zat bij hem op bed. In elkaars nabijheid was hij al aan de verwijdering begonnen. Willem had zich al een beetje losgemaakt, anders kon hij niet weg. Dat voelde heel eenzaam. Hij was heel mager en verzwakt. Na de injectie… Je ziet snel verandering. De kleur trekt uit de huid weg. Het lichaam is ineens een wassen pop. De dood zet je hele wereld op z’n kop, maar de overgang is eigenlijk heel klein. En ja, als een geliefde in je armen sterft, ben je daarna nergens meer bang voor. Ik heb het allerergste meegemaakt, wat kan mij nog gebeuren?”

Het beste

In het magazine Drempel vertelt schrijfster Astrid over het kwijtraken van haar liefde. “Het is een verhaal dat raakt. Onze band verdiepte zich ook. Wij zeiden tegen elkaar, de een tegen de ander en de ander tegen de een: jij bent het beste wat mij ooit is overkomen. Dat zinnetje staat nu op zijn graf. Dat is toch het hoogst haalbare in de liefde?”

Rode rozen

“Een dag na zijn dood werd er bij mij thuis aangebeld. Ik kreeg bloemen. Dat was niet zo vreemd, tot ik het kaartje zag. Voor altijd in mijn hart. Willem. Had hij vlak voor zijn dood nog geregeld: een grote bos rode rozen voor mij, op de eerste dag van het grote verdriet. Omdat hij het zo verschrikkelijk vond dat hij me achter moest laten. Hoeveel attenter en liefdevoller kun je zijn?”

Het hele interview komt in het magazine Drempel te staan, een eenmalige uitgave van het Landelijk Expertisecentrum Sterven.

Bron: De Volkskrant. Beeld: ANP