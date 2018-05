Astrid Joosten openhartig over het overlijden van haar man

Presentatrice Astrid Joosten (60) verloor zes jaar geleden haar man Willem aan de gevolgen van kanker. In een interview met Ruud de Wild vertelt ze nu hoe ze die periode heeft ervaren. “Het was eens soort rollercoaster van slecht nieuws op slecht nieuws.”

In de podcast Rauw vertelt Astrid onder andere over haar carrière als omroepster, haar vriendschap met John de Mol en het verlies van haar grote liefde.

Willem en Astrid dachten nog drie tot zes maanden samen te hebben, maar het werden uiteindelijk slechts zes weken. Voor Astrid brak er toen een periode van ‘pure paniek’ aan. Willem koos uiteindelijk voor euthanasie. “Die laatste dag moest ik sterk zijn van mezelf”, vertelt Astrid. Ze benadrukt dat euthanasie een alles behalve makkelijk keuze is. “Daar moet je heel moedig voor zijn.”

Huis

Astrid woont niet meer in het huis waar ze samen met Willem woonde. Daar voelde ze zich schuldig over, omdat ze Willem had beloofd te blijven. Maar toen zeiden haar vrienden: “Als er nou één ding is dat Willem gewild zou hebben, is dat jij je goed voelt.”

Verliefd

De presentatrice benadrukt dat het inmiddels weer heel goed met haar gaat. “Ik ben weer helemaal oké.” Of ze open staat met een nieuwe relatie? “Dat kan ik al een paar jaar. […] Ik kan onbezonnen verliefd zijn en me heel gelukkig voelen.”

Benieuwd naar het hele interview met Astrid? De podcast is hier te beluisteren.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NPO Radio 2. Beeld: ANP