Astrid Joosten wil graag ‘Op1’ presenteren

Astrid Joosten ziet het wel zitten om aan de desk van ‘Op1’ te schuiven. Niet als gast, maar als presentator van de talkshow. Ze is niet gevraagd, maar ‘ik wil wel’ en: ‘wat niet is, kan nog komen’.

Meedoen aan de screentests toen duo’s voor het programma werden gezocht, zag Astrid niet zitten. “Ik had het gevoel dat ze een openbare screentest moesten doen en vervolgens zouden ze de zwakken af laten vallen en de sterken over laten blijven. Ik vond dat nogal een waagstuk”, verklaart de presentatrice tegenover Veronica magazine.

Succesvolle opzet

Nu Op1 en de wisselende duo’s een succes blijken, heeft ze wel interesse. “Nu blijkt het best wel een succesvolle opzet te zijn en denk ik: als er iemand weggaat, dan zie ik mezelf daar wel zitten.” Ondertussen zit Astrid niet stil. Zo werkt ze aan een programma ‘waar interviews in zitten’. “We zijn bezig met het juiste idee en de juiste vorm. Maar ik wil dat graag weer doen; ik wil weer eens de diepte in.”

Documentaire

Eerder was ze in interview met ons nog terughoudend over het uitspreken van haar ambities in de televisiewereld. “Dat ga ik jou niet vertellen, dat is niet verstandig in Hilversum. Je moet zelf je plannen uitdenken en indienen. Maar goed, ik zou nog wel een documentaire willen maken, zoals ik ook heb gedaan over Nelson Mandela en over de impact van het dagboek van Anne Frank. Ik broed op een mooi onderwerp.”

Bron: Veronica magazine. Fotografie: Esmée Franken