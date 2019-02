Astrologen weten het zeker: zó gaat prins Harry als vader zijn

Dit jaar is een bijzonder jaar voor prins Harry en Meghan. Over niet al te lange tijd worden zij ouders van hun eerste kindje. Waarzegsters denken al te weten wat voor vader prins Harry gaat zijn.



Op basis van het sterrenbeeld van de prins hebben Britste astrologen uitgezocht hoe Harry zal zijn als vader. Harry heeft het sterrenbeeld Maagd en dat zou het volgende betekenen voor zijn rol als vader.

Serieus

Prins Harry staat bekend om zijn vriendelijkheid en zijn humor, maar als vader gaat hij zich van zijn serieuze kant laten zien. Dat betekent niet meteen dat hij heel streng zal zijn, maar hij zal het als vader wel fijn vinden om vast te houden aan een vaste routine. Daar komt zijn ervaring in het leger natuurlijk ook goed bij van pas.

Advertentie

Liefdevol

We zullen niet al te veel in detail treden over de positie van de maan en wat dat voor Harry en de koninklijke baby betekent, maar doordat het kindje zeer waarschijnlijk het sterrenbeeld Stier krijgt, is de relatie van Harry en de kleine royal heel liefdevol met veel begrip voor elkaar. Hoe de twee omgaan met elkaar zal heel schattig zijn en we kunnen ons zo voorstellen dat Meghan niet kan wachten om dat te zien gebeuren. Daarnaast zal Harry er volgens de sterren ook alles aan gaan doen om een groep mensen om zijn gezin heen te verzamelen die ze kunnen vertrouwen om zo zijn gezin te beschermen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Hellomagazine.com. Beeld: Getty.