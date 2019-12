Audrey (34) overleefde een hartstilstand van 6 uur

De 34-jarige lerares Audrey werd weer tot leven gebracht na een hartstilstand van 6 uur. Dokters noemen dit ‘extreem uitzonderlijk’.

In november was de Britse Audrey met haar man aan het wandelen in de Pyreneeën, toen ze werden overvallen door een sneeuwstorm. Toen ze gevonden werden was Audrey onderkoeld en was haar hart gestopt met kloppen. Haar man dacht dat hij zijn vrouw kwijt was: “Ik voelde geen hartslag bij haar en ze haalde geen adem meer. Ik dacht dat ze dood was.”

Medisch wonder

Ze werden naar een ziekenhuis in Barcelona gevlogen. Daar kregen de artsen het voor elkaar om Audreys hart weer te laten kloppen, nadat het 6 uur lang had stilgestaan. Volgens de artsen is dit een medisch wonder: “Het is een uitzonderlijk geval: de langste hartstilstand die in Spanje is gedocumenteerd. Er zijn amper gevallen van mensen wiens harten zo lang zijn gestopt en toch hebben kunnen overleven”, vertelt Eduard Argudo, een van de artsen die haar leven redde. Audrey mocht het ziekenhuis 12 dagen na haar hartstilstand verlaten.

Lichaamstemperatuur

Haar lichaamstemperatuur was toen ze het ziekenhuis binnenkwam slechts 18 graden. Nu heeft juist dat volgens de artsen haar leven gered. Als haar lichaam een normale lichaamstemperatuur had gehad en ze niet onderkoeld was geweest, had ze het waarschijnlijk niet overleefd.

Bron: The Times. Beeld: iStock