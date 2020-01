Australische moeder vertelt: "Zo leven we tussen de bosbranden door"

Terwijl de bosbranden steeds verder uitslaan, leven veel Australische families in doodsangst. Sommigen moesten alles achterlaten en halsoverkop vluchten, anderen zijn nog thuis in de wetenschap dat dat ieder moment kan veranderen.

Een Australische moeder zit in die laatste situatie. Haar schoonouders zitten in een gebied waar de bosbranden snel uitslaan. “Het laatste wat we van ze hebben gehoord is dat beide wegen in het dorp zijn afgesloten en er een bosbrand vanuit het zuiden op angstaanjagende snelheid hun kant op komt”, schrijft ze voor de Australische website Mama Mia.

Evacuatiecentrum

“Wij zitten nu veilig, maar dat kan ieder moment veranderen. We hebben onze tassen gepakt, de paspoorten liggen klaar, documenten en foto’s zijn ingepakt, water ligt klaar om mee te nemen en de route naar het evacuatiecentrum zit in ons hoofd geprent.”

“De auto is volgetankt en ik heb het boodschappenbudget besteed aan eten dat niet bederft. De rest van het budget heb ik gepind, voor het geval we cash nodig hebben. Ik voel me gek en misschien is het overdreven, maar ik wil nooit denken dat ik meer voorbereid had moeten zijn.”

Een maand niet buitenspelen

Ze vertelt dat de lucht alleen maar bestaat uit rook. Haar kinderen hebben al een maand niet buiten gespeeld. “We proberen de planten niet eens meer te redden. We proberen alleen te voorkomen dat de tuin licht ontvlambaar wordt. Over een paar maanden heeft onze stad geen water meer, al kan dat ook eerder zijn. Mijn grootste angst is niet de brand, maar de onzekerheid. We weten niet wat dit jaar ons brengt.”

‘We may have to flee our home at any moment. But today, amongst the chaos, we baked cookies.’ https://t.co/m4VhyhtnwZ pic.twitter.com/y82exR2i1K — Mamamia (@Mamamia) January 6, 2020

Koekjes bakken

Toch gaat het gezinsleven ook door. Ze schrijft hoe ze de laatste dagen van haar kerstvakantie met haar kinderen doorbrengt. “Ik heb beloofd dat we naar Frozen 2 gaan. Er komen vriendjes langs om de Lego-stad op onze eettafel te bewonderen. Deze middag hebben we ondanks de chaos en de angst koekjes gebakken. Mijn 5-jarige was apentrots dat ze niet meer op een stoel hoefde te staan om bij het aanrecht te kunnen.

Ze belde haar vader om er opgewonden over te vertellen en beloofde een koekje te bewaren voor hem. Tijdens de thee heeft ze 3 koekjes gegeten. Haar zusje kreeg er maar 2. Het is allemaal afleiding. Een prachtige, blije afleiding.”

Wachten

De moeder vervolgt hoe het hele gezin behoefte had aan iets normaals. “We zijn zo voorbereid als het maar kan. We kunnen nu alleen maar wachten. We proberen niet teveel het nieuws te kijken om de kinderen niet bang te maken. Terwijl ik dit schrijf, doe ik alsof een Lego dinosaurus mijn scherm opeet. Het vrolijke gelach is goed voor de ziel.

Morgen is er weer een nieuwe dreiging en ons leven ziet er volgend jaar heel anders uit. Maar vanavond is er plezier, vrolijkheid en een hongerige dinosaurus. Ik sluit mijn laptop om iedere seconde ervan in me op te nemen.”

Helpen? We hebben op een rijtje gezet hoe je vanuit Nederland makkelijk aan Australië kunt doneren.

Bron: Mama Mia. Beeld: ANP