Autistisch jongetje wacht elke week op een knuffel van de vuilnismannen

Iedere donderdagochtend staat Noah Cooper (6) zijn grote helden op te wachten wanneer ze het vuilnis komen ophalen.

Noah heeft autisme en is normaal gesproken heel verlegen. Bij de stoere vuilnismannen is dat een ander verhaal; hij wil namelijk niets liever dan een dikke knuffel van hen.

Jacob en Mark

“Het begon een half jaar geleden”, vertelt zijn moeder Tracey Cooper. “Hij zag de vuilnismannen en wilde hen een knuffel geven. Ik hield ze tegen en legde uit dat Noah autistisch is en heel graag een knuffel wilde. Jacob en Mark sprongen toen meteen uit hun vuilniswagen voor een warme omhelzing.”

Vroeg uit de veren

Sindsdien wil Noah iedere donderdag, wanneer het vuilnis wordt opgehaald, een knuffel van zijn grote vrienden. “We zetten zelfs de wekker zodat we de vuilnismannen niet missen”, zegt zijn moeder. “En als we om de één of andere reden toch niet op tijd buiten staan, dan wachten ze speciaal op ons. Ze willen hun kleine fan niet teleurstellen.”

Cadeautjes

Noah vindt het heel interessant om te zien hoe de vuilniszakken in de wagen worden gezwiept. “Hij houdt heel veel van grote trucks”, legt Tracey uit. Noah maakt soms koekjes of drankjes voor de heren en gaf ze al eens een dinerbon om samen te gaan eten. Ook Jacob en Mark maken de kleine makker graag blij. Zo gaven ze hem al een speelgoedvuilniswagen, een pet van het bedrijf en een stoeltje waarop hij donderdagochtend kan wachten.

