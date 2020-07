Autistische Fransesco steelt harten van kijkers in ‘We Want More’

Als er één iemand is die de show heeft gestolen in de laatste uitzending ‘We Want More’, dan is het Fransesco wel. De singer-songwriter, die Asperger heeft, wist zowel de jury als het publiek omver te blazen met zijn stem.

Op Twitter regent het dan ook complimentjes op zijn optreden.

Succesvolle vertolking

Fransesco zong zijn versie van het nummer ‘Heroes’ en het duurde niet lang voordat Ali-B op de knop drukte. En na een goede uithaal zijn ook Trijntje en Davina overstag. Helaas weet hij de laatste twee juryleden niet mee te krijgen, maar dat maakt zijn optreden niet minder succesvol.