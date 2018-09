Autistische jongen (11) mocht niet op schoolfoto, maar is nu model

De autistische Alfie Aldridge (11) mocht niet op de schoolfoto vanwege verstorend gedrag. Maar deze stoere jongen kan nu wel mooi vertellen dat hij model staat voor wereldwijde merken.

Door zijn autisme heeft de 11-jarige Alfie moeite om samen te werken binnen een (grote) groep. Dat was een van de redenen dat hij tijdens het maken van de schoolfoto van de foto verbannen werd. Hij verstoorde het moment en mocht daarom niet op de foto met zijn klasgenootjes. “Dit heeft me erg gekwetst”, zegt Gary, de vader van Alfie.

Gedragsproblemen

Gary geeft toe dat je je handen vol hebt aan Alfie en dat de docenten op school hem niet onder controle kon houden. Hierdoor werd hij overgeplaatst naar een school die gespecialiseerd is in het opvoeden van kinderen met sociale, emotionele en gedragsproblemen. Deze overstap was best moeilijk voor de autistische jongen, maar toen hij daar eenmaal gewend was kreeg hij z’n zelfvertrouwen weer terug.

Stilzitten

Helemaal toen een vriend van de familie hem bij een modellenbureau had aanbevolen. “Hij zag potentieel in Alfie en zei dat hij iets speciaals had”, legt vader Gary uit. “Ik was deze opmerking snel weer vergeten, want mijn jongen kan toch niet stilzitten. Totdat die vriend zei: ‘Alles is mogelijk.’ “Hij regelde een professionele fotograaf om foto’s met hem te maken.”

Droom

Gary had het niet verwacht, maar als Alfie op de set is, ontspant hij helemaal. “Het is net alsof hij hiervoor geboren is. Het heeft hem heel erg geholpen. Ik wil gewoon dat mensen weten dat een handicap je dromen niet kan stoppen”, legt Alfie’s vader uit.

Beroemdheid

Alfie werd meteen opgepikt door een modellenbureau dat gespecialiseerd is in modellen met een handicap. Sindsdien heeft hij onder andere voor H&M, River Island en Land Rover model gestaan. “Als ik er op school met mijn vrienden over praat, zeggen ze steeds hoe cool het is”, vertelt Alfie. “Wanneer ik een shoot doe, doe ik mijn haar en make-up en voel ik me echt een beroemdheid. Ik vind het hartstikke leuk om te doen.” De 11-jarige autistische jongen heeft nu ambities om een carrière in de mode-industrie voort te zetten als volwassene.

#Letchworth boy with autism snapped up by modelling agency Alfie Aldridge used to be told he couldn’t be in plays or have his picture taken at school. Now he has done modelling shoots for H&M and River Island, and been involved in a Land Rover adverthttps://t.co/oSZcoiJEnc pic.twitter.com/F4NWiYscp8 — The Comet (@thecomet24) September 13, 2018

Bron: Independent. Beeld: iStock & Twitter.